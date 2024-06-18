Жительница Брянска лишилась двух млн рублей при попытке заработать на инвестициях по совету мошенников. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. Женщина пообщалась якобы с экспертом по инвестициям. По его совету она решила вложить свои сбережения в выгодный бизнес и получить быструю прибыль. На указанные собеседником счета заявительница перевела два миллиона рублей. После этого «эксперт» пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё два жителя Брянской области. Они лишились 945 тысяч рублей.