Жительница Брянска отправится в колонию за покушение на сбыт наркотиков

2026, 15 января 12:12

Жительница Брянска отправится в колонию на 12 лет за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков вынес суд Фокинского района Брянска. На скамье подсудимых оказалась 44-летняя жительница областного центра.

В июне 2025 года женщина в мессенджере договорилась с неустановленным лицом о сбыте наркотиков. Она получила партию запрещенных веществ и вместе со своим знакомым сделала «закладки» на территории Брянска. 6 августа фигурантку задержали полицейские. Более 56 граммов наркотиков стражи порядка изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновную к 12 годам в колонии общего режима. В законную силу решение не вступило.