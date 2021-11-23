Жительница Брянска перевела лжеоператору мобильной связи 800 тысяч рублей

Женщина стала жертвой мошенничества.

54-летняя жительница Советского района Брянска лишилась крупной суммы после телефонной беседы с незнакомцем.

Как сообщает региональное УМВД, женщине позвонил неизвестный, представившийся представителем оператора сотовой связи. Под предлогом дистанционного продления договора обслуживания он выманил у жительницы Брянска более 800 тысяч рублей.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.