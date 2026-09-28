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Криминал

Кражу кроссового мотоцикла раскрыли брянские стражи порядка в Дятьковском районе

2026, 28 сентября 16:21
Кражу кроссового мотоцикла раскрыли брянские стражи порядка в Дятьковском районе
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Кражу кроссового мотоцикла раскрыли брянские стражи порядка в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась жительница поселка Любохна Дятьковского района. У женщины пропал кроссовый мотоцикл стоимостью 140 тысяч рублей. Купленный три дня назад транспорт сын заявительницы оставил на ночь около дома знакомого. Этим воспользовался злоумышленник.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 29-летний житель посёлка. Ранее проблем с законом у него не было. 

Мужчина успел перекрасить мотоцикл и удалить с него отличительные признаки, а затем стал на нём ездить. 

Стражи правопорядка вернули транспортное средство  владелице. Возбуждено уголовное дело.

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