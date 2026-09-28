Кражу кроссового мотоцикла раскрыли брянские стражи порядка в Дятьковском районе

2026, 28 сентября 16:21

Кражу кроссового мотоцикла раскрыли брянские стражи порядка в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница поселка Любохна Дятьковского района. У женщины пропал кроссовый мотоцикл стоимостью 140 тысяч рублей. Купленный три дня назад транспорт сын заявительницы оставил на ночь около дома знакомого. Этим воспользовался злоумышленник.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 29-летний житель посёлка. Ранее проблем с законом у него не было.

Мужчина успел перекрасить мотоцикл и удалить с него отличительные признаки, а затем стал на нём ездить.

Стражи правопорядка вернули транспортное средство владелице. Возбуждено уголовное дело.