Жительница Брянска укусила полицейского за палец

Правоохранитель испытал физическую боль.

43-летняя жительницы Фокинского района Брянска предстала перед судом по обвинению в применении насилия к представителю власти.

Как сообщает региональная прокуратура, женщина укусила за палец участкового, который пытался пресечь противоправные действия с ее стороны. В результате участковому причинены телесное повреждение и физическая боль.

Суд приговорил жительницу Брянска к году лишения свободы условно с годовым испытательным сроком. Приговор в силу еще не вступил.