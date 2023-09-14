Жительница брянской деревни обокрала пенсионера

Жительница брянской деревни похитила 160 тысяч рублей из дома пенсионера. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился 85-летний житель села Коржовка-Голубовка Клинцовского района. Из дома мужчины пропали 160 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили причастность к краже 47-летней жительницы деревни Доманичи Почепского района. На допросе в отделе полиции женщина рассказала, что некоторое время наблюдала за домом потерпевшего. Она удостоверилась, что он живет один. Когда пенсионер покинул жилище, злоумышленница пролезла внутрь через окно и забрала деньги.

Похищенные сбережения полицейские вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».