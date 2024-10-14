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Жительница брянской деревни ушла из больницы и пропала

2024, 14 октября 08:43 Происшествия
Жительница брянской деревни ушла из больницы и пропала
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Жительницу брянской деревни, которая ушла из больницы и пропала, тут волонтёры и полиция. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт». 

В Брянской области пропала жительница деревни Жиркины Дворы Карачевского района Вера Валерьевна Кондрахина. 49-летняя женщина 7 октября года ушла из больницы в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы. Женщина была одета в тёмную куртку с капюшоном, чёрные штаны и сапоги. Вера Кондрахина нуждается в помощи медиков, уточнили в поисковом отряде.

Сведения о пропавшей просят сообщить по телефонам 88007005452 (Горячая линия отряда) или 02, 102 (полиция).

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