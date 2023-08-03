Жительница Бурятии обманула покупательницу из Комаричского района

Жительница Бурятии обманула покупальницу из Комаричского района на семь тысяч рублей при продаже одежды. Об этом рассказали в региональном УМВД,

В полицию обратилась 58-летняя жительница Комаричского района. Женщина хотела заказать одежду по предложению в социальной сети. На указанный продавцом номер банковской карты она перевела 7300 рублей. Но товар так и не пришел. А «продавец» перестала отвечать на сообщения.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую — 32-летнюю жительницу Республики Бурятия. Она рассказала стражам правопорядка, что использовала для получения оплаты банковскую карту, оформленную на другого человека. А поступившие деньги потом переводила себе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».