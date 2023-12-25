Жительница Фокино получила условный срок за присвоение более миллиона рублей, полученных от клиентов медицинского центра. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрел уголовное дело о присвоении денег. На скамье подсудимых оказалась 49-летняя жительница Фокино.

Женщина работала администратор медицинского центра. За 14 месяцев работы она перечисляла на свою банковскую карту часть денег, полученных от клиентов учреждения. Сумма ущерба превысила 1,2 млн рублей.

Суд приговорил виновную к пяти годам лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу. Часть денег женщина вернула.