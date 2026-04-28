Происшествия

Жительница Гордеевского района получила условное наказание за обман односельчанки

2026, 28 апреля 11:39
Жительница Гордеевского района получила условное наказание за обман односельчанки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. на скамье подсудимых оказалась жительница Гордеевского района.

С октября 2019 года по февраль 2024 года фигурантка обещала односельчанке оказать квалифицированную юридическую помощь в урегулировании вопросов о взыскании банками и микрофинансовыми организациями долга. За свои услуги она брала деньги. Обманом женщина похитила более 670 тысяч рублей.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы, а также оштрафовал на 40 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

Читайте также

Подросток попал под машину на трассе в Брянском районе накануне
28 апреля 17:33
Подросток попал под машину на трассе в Брянском районе накануне
Брянские самбисты завоевали четыре награды первенства ЦФО
28 апреля 16:32
Брянские самбисты завоевали четыре награды первенства ЦФО
Три человека пострадали при столкновении «КАМАЗа» и «УАЗа» на брянской трассе
28 апреля 15:27
Три человека пострадали при столкновении «КАМАЗа» и «УАЗа» на брянской трассе

