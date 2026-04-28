Жительница Гордеевского района получила условное наказание за обман односельчанки

2026, 28 апреля 11:39

Жительница Гордеевского района получила условное наказание за обман односельчанки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. на скамье подсудимых оказалась жительница Гордеевского района.

С октября 2019 года по февраль 2024 года фигурантка обещала односельчанке оказать квалифицированную юридическую помощь в урегулировании вопросов о взыскании банками и микрофинансовыми организациями долга. За свои услуги она брала деньги. Обманом женщина похитила более 670 тысяч рублей.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы, а также оштрафовал на 40 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.