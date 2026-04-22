Происшествия

Избивший приятеля топором брянец проведёт пять лет в колонии

2026, 22 апреля 12:41
Избивший приятеля топором брянец проведёт пять лет в колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Суд города Дятьково вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался 63-летний житель города Фокино.

Вечером 7 сентября прошлого года фигурант распивал спиртное в компании 32-летнего знакомого. Мужчины поссорились. Обвиняемый ударил оппонента кухонным топором по голове и кулаками по лицу. Здоровью потерпевшего причинён тяжкий вред. 

Подсудимый объяснил свои действия аморальным поведением приятеля и необходимой обороной. Суд приговорил виновного к пяти годам в колонии строгого режима. 

В пользу потерпевшего также взыскана компенсация морального вреда в 500 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

