2026, 22 апреля 12:41

Избивший приятеля топором брянец проведёт пять лет в колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд города Дятьково вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался 63-летний житель города Фокино.

Вечером 7 сентября прошлого года фигурант распивал спиртное в компании 32-летнего знакомого. Мужчины поссорились. Обвиняемый ударил оппонента кухонным топором по голове и кулаками по лицу. Здоровью потерпевшего причинён тяжкий вред.

Подсудимый объяснил свои действия аморальным поведением приятеля и необходимой обороной. Суд приговорил виновного к пяти годам в колонии строгого режима.

В пользу потерпевшего также взыскана компенсация морального вреда в 500 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.