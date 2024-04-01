Жительница Клинцов обокрала пенсионерку и получила условный срок

Суд приговорил 19-летнюю жительницу Клинцов, похитившей 30 тысяч рублей у пенсионерки, к условному наказанию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Погарского района рассмотрел уголовное дело о краже. На скамье подсудимых оказалась 19-летняя жительница Клинцовского района.

В ноябре 2023 года девушка пришла в дом пожилой семейной пары в селе Долботово. Она представилась медицинским работником. Обвиняемая предложила хозяйке дома закрыть глаза и сосчитать до десяти якобы для измерения глазного давления. В этот момент девушка похитила из шкафа 30 тысяч рублей.

Суд назначил виновной год лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.