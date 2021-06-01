Жительница Клинцовского района потратила 1,3 миллиона на «снятие порчи»

«Выгодное» предложение она заметила благодаря рекламе.

58-летняя жительница Клинцовского района поставила печальный рекорд при общении с телефонными мошенниками.

Как сообщает региональное УМВД, в марте женщина нашла рекламное объявление услуг по снятию порчи и с тех пор регулярно общалась с «целителями». На минувшей неделе сумма ее переводов за «снятие порчи» достигла 1,3 миллиона рублей.

Наконец осознав, что стала жертвой мошенников, жительница Клинцовского района обратилась в полицию.

На прошлой неделе 45 жителей Брянской области сообщили о телефонном мошенничестве. В общей сложности они лишились 5,6 миллиона рублей.