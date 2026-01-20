Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Жительница Любохны получила условный срок за установление фиктивного отцовства

2026, 20 января 17:23
Жительница Любохны получила условный срок за установление фиктивного отцовства
Источник фото

Жительница Любохны получила условный срок за установление фиктивного отцовства иностранца в отношении собственной дочери. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Суд в городе Дятьково вынес приговор по уголовному делу об организации незаконного пребывания иностранца в России. На скамье подсудимых оказалась 33-летняя жительница посёлка Любохна.

В феврале 2021 года женщина получила 20 тысяч рублей от иностранного гражданина. За это она установила его отцовства над своей несовершеннолетней дочерью. Мигранту документ нужен был для легализации его пребывания в России. А в декабре 2022 года суд по заявлению лжеотца аннулировал фиктивную актовую запись.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.

Метки:

Читайте также

Брянские танцоры завоевали 10 наград международного фестиваля
20 января 15:25
Брянские танцоры завоевали 10 наград международного фестиваля
Лжеоператор сотовой связи обманул жительницу Унечского района
20 января 15:15
Лжеоператор сотовой связи обманул жительницу Унечского района
Более двух тысяч брянцев окунулись в купели в Крещение
20 января 14:32
Более двух тысяч брянцев окунулись в купели в Крещение

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13921) брянск (6747) ДТП (2658) ГИБДД (2181) прокуратура (2008) уголовное дело (1959) Александр Богомаз (1787) суд (1779) авария (1626) мчс (1466) коронавирус (1272) умвд (1013)