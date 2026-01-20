Жительница Любохны получила условный срок за установление фиктивного отцовства

2026, 20 января 17:23

Жительница Любохны получила условный срок за установление фиктивного отцовства иностранца в отношении собственной дочери. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд в городе Дятьково вынес приговор по уголовному делу об организации незаконного пребывания иностранца в России. На скамье подсудимых оказалась 33-летняя жительница посёлка Любохна.

В феврале 2021 года женщина получила 20 тысяч рублей от иностранного гражданина. За это она установила его отцовства над своей несовершеннолетней дочерью. Мигранту документ нужен был для легализации его пребывания в России. А в декабре 2022 года суд по заявлению лжеотца аннулировал фиктивную актовую запись.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.