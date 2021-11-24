Жительница Стародуба украла на сельхозпредприятии 12 мешков пшеницы

Злоумышленницу задержали.

Со склада аграрного предприятия Стародубского района украли 12 мешков пшеницы. Размер ущерба превысил 5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 48-летнюю жительницу Стародуба. Женщина рассказала, что живет неподалеку от склада и подрабатывает там сторожем.

Рассчитывая, что незначительную пропажу владельцы не заметят, она вынесла мешки со склада. Пшеницу жительница Стародуба планировала продать, но покупателей не нашла. Зерно изъяли и вернули законному владельцу.

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