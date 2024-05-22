Жительницу Брянска обманул мошенник с сайта знакомств

В полицию обратилась жительница Фокинского района областного центра. На сайте знакомств она общалась с мужчино, которой представился иностранцем и стал оказывать ей знаки внимания. Спустя время собеседник сообщил, что хочет отправить женщине дорогостоящий подарок. Он попросил перевести 189 000 рублей якобы для оплаты таможенного сбора. Получив деньги «иностранец» пропал.

Жительницу Брянска обманул мошенник под видом иностранца с сайта знакомств. Об этом сообщил в региональном УМВД.

Код допуска Смоленск станет площадкой для проведения всероссийского молодёжного ИТ-форума «Свой код». Он объединит талантливых ребят со всей страны, увлечённых информационными технологиями. Детали организации масштабного мероприятия обсудили во время прошедшей встречи губернатор Смоленской области Василий Анохин и глава Минцифры России Максут Шадаев. «Договорились, что ведомство окажет содействие в подготовке к форуму. К партнёрскому участию будут также привлечены VK и Яндекс», – рассказал об итогах встречи глава

Скажите «сыр» В Смоленской области будут производить сыр «Чеддер» – выпуск популярного продукта будет налажен в Гагарине. И в ближайшее время первая партия сыра будет готова к продаже. Напомним, что соответствующее соглашение между правительством Смоленской области и заводом «Гагаринконсервмолоко» было подписано в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. «В настоящее время реализация этого инвестпроекта находится на финальном этапе, – рассказал губернатор Василий Анохин. – Общий объём инвестиций, вложенных

Пришло время героев В Смоленске начал работу пункт оценки участников программы «Время героев». Это новый кадровый проект, реализуемый по поручению Президента Владимира Путина. Ранее глава государства назвал тружеников и воинов – всех, кто служит России, – «подлинной настоящей элитой». Смоленский пункт оценки открыт на базе филиала президентской академии (Чуриловский тупик, 6/2) и работает с 9:00 до 18:00 ежедневно. Выбрать удобную дату и время для прохождения тестирования можно