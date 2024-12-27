Жительницу Брянска обвиняют в гибели бабушке из-за непотушенной сигареты

Жительницу Брянска ждёт суд по обвинению в гибели бабушки на пожаре из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщили в региональном следственном комитете .

Суд Брянска рассмотрит уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В преступлении обвиняют жительницу Советского района областного центра.

Следователь установил, что днём 1 мая пьяная женщина в своей квартире в многоэтажке на улице Авиационной в городе Брянске, лежала на диване и курила сигареты. Она уснула и уронила непотушенный окурок на пол. В квартире начался пожар.

Прибывшие спасатели эвакуировали из задымленного помещения женщину и её престарелую бабушку. Пенсионерка позднее умерла в больнице из-за серьезного отравления продуктами горения.