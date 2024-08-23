Жительницу Брянска обвиняют в получении выплат на несуществующего ребёнка

Жительницу Брянска обвиняют в получении более миллиона рублей на несуществующего ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. В преступлении обвиняют 49-летнюю жительницу областного центра.

По версии следствия, в 2021 году женщина предоставила в соцотдел поддельное свидетельство о рождении ребёнка. За три года она незаконно получила более миллиона рублей выплат и средств материнского капитала.

Обвиняемая вернула в казну 175 тысяч рублей.