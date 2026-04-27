Криминал

Жительницу Брянска суд оштрафовал на 600 тысяч рублей за взятку инспекторам ДПС

2026, 27 апреля 08:48
Жительницу Брянска суд оштрафовал на 600 тысяч рублей за взятку инспекторам ДПС. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу рассмотрел суд города Брянска. Приговор выслушала жительница областного центра.

Поздно вечером 18 марта 2026 года женщина за рулём автомобиля в Бежицком районе города Брянска проигнорировала требования дорожного знака об остановке. Машину остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Правоохранители выяснили, что у водителя также не оформлен полис ОСАГО.

Чтобы избежать административной ответственности фигурантка решила откупиться от полицейских. Она положила 51 тысячу рублей в бардачок служебного автомобиля. Правоохранители от взятки отказались.

Суд оштрафовал виновную на 600 тысяч рублей и конфисковал сумму взятки.

