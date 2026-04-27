Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянская спортсменка завоевала две медали на чемпионате России по подводному плаванию

2026, 27 апреля 10:35
Источник фото

Брянская спортсменка завоевала две медали на чемпионате России по подводному плаванию. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в Саратове состоялся чемпионат России по подводному спорту в дисциплине «плавание в ластах». На дистанции 200 метров выступила брянская спортсменка Анастасия Ильюшина. Она завоевала бронзовую медаль. А дистанцию в 400 метров девушка преодолела в шаге от лидера. Анастасия Ильюшина стала серебряным призёром. 

Брянская спортсменка прошла отбор на чемпионат мира. Он состоится в Южной Корее в июне 2026 года.

 

 

Возрастные ограничения 6+

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Почти четыре километра трассы в Дятьковском районе обновят по нацпроекту
27 апреля 14:33
Почти четыре километра трассы в Дятьковском районе обновят по нацпроекту
Три человека получили травмы в ДТП в брянском посёлке накануне
27 апреля 13:37
Три человека получили травмы в ДТП в брянском посёлке накануне
Брянская спортсменка стала чемпионкой России по шашкам в спорте слепых
27 апреля 13:10
Брянская спортсменка стала чемпионкой России по шашкам в спорте слепых

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14976) брянск (6921) ДТП (2732) ГИБДД (2277) прокуратура (2092) уголовное дело (2041) Александр Богомаз (1969) суд (1789) авария (1651) мчс (1530) коронавирус (1272) умвд (1063)