2026, 27 апреля 10:35

Брянская спортсменка завоевала две медали на чемпионате России по подводному плаванию. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в Саратове состоялся чемпионат России по подводному спорту в дисциплине «плавание в ластах». На дистанции 200 метров выступила брянская спортсменка Анастасия Ильюшина. Она завоевала бронзовую медаль. А дистанцию в 400 метров девушка преодолела в шаге от лидера. Анастасия Ильюшина стала серебряным призёром.

Брянская спортсменка прошла отбор на чемпионат мира. Он состоится в Южной Корее в июне 2026 года.

