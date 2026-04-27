Брянская спортсменка завоевала две медали на чемпионате России по подводному плаванию. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В минувшие выходные в Саратове состоялся чемпионат России по подводному спорту в дисциплине «плавание в ластах». На дистанции 200 метров выступила брянская спортсменка Анастасия Ильюшина. Она завоевала бронзовую медаль. А дистанцию в 400 метров девушка преодолела в шаге от лидера. Анастасия Ильюшина стала серебряным призёром.
Брянская спортсменка прошла отбор на чемпионат мира. Он состоится в Южной Корее в июне 2026 года.
