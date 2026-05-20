Дорогу восстанавливает подрядчик в Брянском районе по нацпроекту

2026, 20 мая 12:43

Дорогу восстанавливает подрядчик в Брянском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянском районе продолжается капитальный ремонт трассы «Брянск – Новозыбков» – Тиганово – Трубчино. Подрядчик ИП Макарян обновляет 1,9 километра дороги за деревней Тешеничи в направлении деревни Бакшеево.

В настоящее время специалисты восстанавливают дорожное полотно. В основание дороги засыпают песок. Затем рабочие уложат слой щебня.

Кроме того, подрядчик обустроит новое асфальтобетонное покрытие, укрепит обочины, отремонтирует водопропускные трубы и установит новые дорожные знаки. ремонт проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».