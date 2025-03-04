Жительницу Клинцов обвинили в убийстве мужа

Жительницу Клинцов ждёт суд по обвинению в убийстве мужа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. В преступление обвинили 45-летнюю жительницу Клинцов.

По версии следствия, 10 декабря минувшего года женщина во время застолья поссорилась с мужем. 50-летнего супруга она ударила ножом в грудь. Мужчина умер на месте преступления.

Обвиняемая признала себя виновной. Она пояснила, что причиной трагедии стала ревность.