Жительницу Новозыбкова обвиняют в покушении на хищение 3,7 млн рублей из бюджета. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суражский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на мошенничество при получении выплат. В преступлении обвинили 40-летнюю жительницу Новозыбкова.

По версии следствия, женщина решила незаконно получить жилищный сертификат. Она фиктивно зарегистрировалась на территории Суражского района. В ноябре 2022 года обвиняемая подала в районную администрацию заявление о постановке на учёт в качестве нуждающейся в жилом помещении как выехавшая из зоны проживания с правом на отселение. Но получить более 3,7 млн рублей из бюджета её не удалось. Преступление пресекли сотрудники полиции.