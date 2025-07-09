Жительницу Новозыбкова ждёт суд по обвинению в ДТП с пострадавшими

Жительницу Новозыбкова ждёт суд по обвинению в ДТП, в котором тяжёлые травмы получил 20-летний юноша. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковский городской суд вынес приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал человек. Приговор выслушала 55-летняя жительница Новозыбкова.

По версии следствия, авария произошла днём 5 октября прошлого года на автодороге А-240 «Брянск – граница с Республикой Беларусь». Женщина за рулём Toyota RAV-4 выехала со второстепенной дороги на главную автодорогу, не пропустив автомобиль «Лада Калина». 20-летний водитель отечественной легковушки получил тяжёлые травмы.