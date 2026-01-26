Жительницу Смоленщины ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков в Брянском районе

2026, 26 января 14:24

Жительницу Смоленщины ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Приговор выслушает 35-летняя жительница Смоленской области.

По версии следствия, в сентябре 2025 года женщина получила от участника преступной группы партию синтетического наркотика. Запрещённые вещества она должна была привезти в Брянскую область и оборудовать «закладки».

Довести преступление до конца женщине не удалось. 14 сентября подозреваемую задержали сотрудниками регионального управления ФСБ в посёлке Путёвка Брянского района. Более 970 граммов наркотического средства — клефедрон — правоохранители изъяли из незаконного оборота.