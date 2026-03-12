Число жертв ракетного удара по Брянску выросло до семи

2026, 12 марта 08:36

Число жертв ракетного удара по Брянску выросло до семи. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне глава Брянской области Александр Богомаз опубликовал в своих соцсетях пост с печальной новостью. Число жертв ракетного удара на областной центр, который произошёл 10 марта, выросло до семи.

«Выражаю глубокие соболезнования родным. Никаких слов не хватит, чтобы восполнить потерю близких. Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка», – подчеркнул Александр Богомаз.

Напомним, 10 марта при теракте в Брянске погибли шесть и пострадали 42 человека. Девять потерпевших в тяжелом и крайне тяжелом состоянии доставили в специализированные федеральные медицинские центры в Москве.