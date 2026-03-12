Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Число жертв ракетного удара по Брянску выросло до семи

2026, 12 марта 08:36
Число жертв ракетного удара по Брянску выросло до семи
Источник фото

Число жертв ракетного удара по Брянску выросло до семи. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

 

Накануне глава Брянской области Александр Богомаз опубликовал в своих соцсетях пост с печальной новостью. Число жертв ракетного удара на областной центр, который произошёл 10 марта, выросло до семи.  

«Выражаю глубокие соболезнования родным. Никаких слов не хватит, чтобы восполнить потерю близких. Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка», – подчеркнул Александр Богомаз.

Напомним, 10 марта при теракте в Брянске погибли шесть и пострадали 42 человека. Девять потерпевших в тяжелом и крайне тяжелом состоянии доставили в специализированные федеральные медицинские центры в Москве.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянский губернатор встретился с зампредседателя правления АО «Россельхозбанк»
12 марта 15:42
Брянский губернатор встретился с зампредседателя правления АО «Россельхозбанк»
Брянские волейболистки выиграли два матча чемпионата России
12 марта 14:43
Брянские волейболистки выиграли два матча чемпионата России
Пенсионерку из Брянска подозревают в краже смартфона в поликлинике
12 марта 13:41
Пенсионерку из Брянска подозревают в краже смартфона в поликлинике

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14462) брянск (6843) ДТП (2695) ГИБДД (2230) прокуратура (2047) уголовное дело (2013) Александр Богомаз (1891) суд (1786) авария (1645) мчс (1505) коронавирус (1272) умвд (1042)