Жителя Брянска обвиняют в убийстве нового знакомого

Подозреваемый ударил ножом лежавшего на диване мужчину.

23-летнего жителя Володарского района города Брянска обвиняют в убийстве нового знакомого.

По версии следствия, пьяный подозреваемый зарезал мужчину в арендуемой им квартире на бульваре Гагарина. Смертельный удар он нанёс лежавшему на диване приятелю. С потерпевшим он познакомился накануне и пригласил его к себе выпить и переночевать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержанному предъявили обвинение в убийстве и отправили в СИЗО.