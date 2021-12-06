Жителя Брянска осудили за кражу пистолета

Приговор в отношении 45-летнего жителя областного центра вынес Бежицкий районный суд Брянска.

По информации прокуратуры Брянской области, в мае этого года мужчина был в гостях у знакомого. Там он нашёл пистолет модели «МР-79-9ТМ» девятимиллиметрового калибра с обоймой. Оружие позже изъяли у подозреваемого полицейские при обыске.

Мужчину приговорили к условному сроку – трем годам лишения свободы. В законную силу приговор не вступил.