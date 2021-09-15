Жителя Брянска отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

Мужчина задолжал своему ребенку более 270 тысяч рублей.

Житель Брянска предстал перед Советским районным судом по обвинению в неуплате алиментов. Как сообщает региональная прокуратура, в течение долгого времени брянец не выплачивал деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. Размер задолженности превысил 270 тысяч рублей.

Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. На этот раз по уголовной статье суд приговорил его к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в пользу государства.