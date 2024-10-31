Жителя Брянска подозревают в покушении на убийство

Жителя Брянска обвиняют в покушении на убийство прохожего. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По подозрению в преступлении полицейские задержали жителя города Брянска.

По версии следствия, вечером 26 сентября пьяный мужчина около многоквартирного дома по улице Коммунистической поссорился с прохожим. Фигурант избил оппонента ногами и руками, а также несколько раз ударил фрагментом кирпича по голове.

Полагая, что потерпевший умер, нападавший оттащил его к мусорным контейнерам и бросил. Мужчину обнаружили прохожие. Его доставили в больницу.

Задержанному предъявили обвинение. Суд заключил его под стражу.