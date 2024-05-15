Жителя Брянска подозревают в причинении травмы подростку

Брянские полицейские задержали молодого брянца, который попал бутылкой в голову подростка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступила информация из Детской областной больницы. Бригада скорой помощи доставила 17-летнего жителя Володарского района с ссадиной затылка и подозрением на тяжелую травму головы.

Подросток рассказал полицейским, что на остановке общественного транспорта нетрезвый мужчина без причины стал оскорблять его и двух приятелей, проходивших мимо. Подростки не отреагировали и хулиган бросил им вслед бутылку, попав парню в голову.

Правоохранители в течении суток задержали подозреваемого. 23-летний житель Советского района Брянска уже не раз был судим. Мужчина пояснил, что просто хотел выбросить бутылку и не целился в мальчика.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».