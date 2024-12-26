Жителя брянского села ждёт суд за нападение на прохожего

Жителя брянского села ждёт суд за нападение с ножом на прохожего. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о причинение тяжкого вреда здоровью. В преступлении обвиняют 40-летнего жителя села Лопушь Выгоничского района.

По версии правоохранителей, днём 7 октября пьяный фигурант на улице решил познакомиться с жителями села Савлуково. Получив отказ, обвиняемый пошёл за ножом. Он вернулся к компании и ударил одного из мужчин ножом в живот. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Фигуранту грозит до 10 лет колонии.