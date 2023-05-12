Жителя Дятьково обвинили в убийстве знакомого

Жителя Дятьково обвинили в причинении смертельных травм приятелю. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. По подозрению в преступления задержан 27-летний житель города Дятьково.

По версии следствия, ночью 19 апреля пьяный мужчина около дома по улице Ленина в Дятьково поссорился со своим знакомым. Подозреваемый несколько раз ударил приятеля по лицу. Потерпевший от полученной травмы упал на землю и умер на месте происшествия.

Мужчине предъявили обвинение. Он содержится под стражей.