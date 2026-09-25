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Общество

Представители Общественной палаты Брянской области обсудили итоги голосования

2026, 25 сентября 15:39
Представители Общественной палаты Брянской области обсудили итоги голосования
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Представители Общественной палаты Брянской области обсудили итоги наблюдения за процессом голосования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

 

Накануне в Хрустальном зале правительства региона состоялось пленарное заседание Общественной палаты Брянской области VII созыва. Участие в мероприятии принял врио губернатора Егор Ковальчук.

Члены палаты обсудили осуществление общественного и независимого наблюдения за процессом голосования на выборах. Председатель Общественной палаты Валерий Родоманов отметил, что подготовка стартовала ещё в апреле. Для контроля за избирательным процессом был сформирован штаб. В него вошли 19 человек, в том числе представители Общественной палаты, эксперты и лидеры мнения. При содействии палаты были подготовлены почти три тысяч общественных наблюдателей.

«За счет комплексного подхода были реализованы права граждан на политическое волеизъявление, а кандидатов — на правовое участие в выборах. Все происходило максимально прозрачно и в соответствии с законодательством. Это ещё больше укрепило доверие граждан к избирательной системе. Благодарю всех членов палаты, наблюдателей, участников штаба за эту ответственную работу», – подчеркнул Егор Ковальчук.

В завершении заседания члены палаты, принимавшие участие в мероприятиях по реализации общественного контроля за голосованием, получили награды.

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