Жителя Клетни осудили за хранение конопли

Растение он нашёл в лесу.

Клетнянский районный суд озвучил приговор в отношении ранее судимого жителя посёлка Клетня. Следствие выяснило, что летом этого года подозреваемый нашёл в лесу несколько кустов дикорастущей конопли. Мужчина высушил её и хранил дома.

Суд вынес решение — 3 года и 4 месяца исправительной колонии строгого режима. В законную силу приговор не вступил.