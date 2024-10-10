Жителя Клинцов суд отправил в колонию за сбыт наркотиков
Жителя Клинцов суд отправил в колонию за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Приговор выслушал 37-летний житель города Клинцы.
В марте фигурант получил от соучастника более 135 граммов мефедрона, метадона и героина. Запрещённые вещества он оставлял в тайниках-закладках на территории Клинцовского, Унечского, Стародубского и Новозыбковского районов. Довести преступления до конца ему не помешали полицейские. Наркотики изъяли стражи порядка из незаконного оборота.
Суд приговорил виновного к 12 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.
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