Жителя Клинцов суд отправил в колонию за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Приговор выслушал 37-летний житель города Клинцы.

В марте фигурант получил от соучастника более 135 граммов мефедрона, метадона и героина. Запрещённые вещества он оставлял в тайниках-закладках на территории Клинцовского, Унечского, Стародубского и Новозыбковского районов. Довести преступления до конца ему не помешали полицейские. Наркотики изъяли стражи порядка из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к 12 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.