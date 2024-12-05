Жителя Клинцов суд отправил в колонию за убийство женщины

Жителя Клинцов суд отправил в колонию на 13 лет за жестокое убийство 24-летней сожительницы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых оказался 34-летний житель города Клинцы.

В ночь с 17 на 18 августа 2024 года мужчина распивал спиртное с 24-летней сожительницей. Фигурант приревновал девушку и стал её избивать. Потерпевшая умерла на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к 13 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.