Жителя Новозыбкова суд отправил в СИЗО по обвинению в убийстве человека
56-летнего жителя Новозыбкова, обвиняемого в причинении смертельных травм знакомому, суд отправил в СИЗО. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. В совершении преступления подозревают 56-летнего жителя города Новозыбкова.
По версии следствия, вечером 2 января мужчина в доме своего знакомого поссорился с другим гостем. Фигурант несколько раз ударил оппонента по голове. От полученных травм потерпевший умер через несколько дней в больнице.
Подозреваемому предъявили обвинение. Суд заключил мужчину под стражу.
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