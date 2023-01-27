Жителя Стародуба на 8 лет отправили в колонию за убийство пенсионера

Жителя Стародуба суд отправил на 8 лет в колонию за жестокое убийство пожилого мужчины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве в отношении 39-летнего жителя города Стародуба. 12 мая прошлого года фигурант пил вместе с 72-летним знаком. Во время ссоры он несколько раз ударил пенсионера по голове. После того как потерпевший упал, он перетащил его к вкопанной в землю металлической конструкции, заполненной жидкими бытовыми отходами. Он несколько раз окунул его голову в бак. Затем фигуран продолжил избивать пенсионера. От полученных травм потерпевший через четыре дня умер в больнице.

Суд назначил виновному восемь лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.