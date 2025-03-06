Жителя столицы брянский суд оштрафовал за взятку полицейскому

Жителя столицы брянский суд оштрафовал на 250 тысяч рублей за взятку полицейскому. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Стародубского района вынес приговор по уголовному делу о покушении на дачу взятки. На скамье подсудимых оказался 51-летний житель Москвы.

6 января 2025 года в Стародубском районе на мужчину полицейские составили административный протокол за незаконное перемещение табачной продукции. Желая избежать ответственности фигурант положил на стол сотрудника 12 тысяч рублей. Но должностное лицо от взятки отказалось.

Суд оштрафовал виновного на 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.