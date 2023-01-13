Жителя Суземки подозревают в убийстве гостя
Жителя Суземки задержали по подозрению в убийстве нового знакомого. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.
Уголовное дело об убийстве в посёлке Суземка расследуют брянские правоохранители. По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний житель поселка.
По версии следствия, ночью 8 января пьяный подозреваемый у себя дома по улице Луговой п л вместе с новым знакомым. Мужчины поссорились. Хозяин жилища нанес гостю удар ножом в грудь. Потерпевший умер на месте.
Следователи Трубчевского межрайонного следственного отдела обнаружили следы преступления и назначили судебные экспертизы. С участием подозреваемого провели проверку его показаний на месте.
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