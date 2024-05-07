Жителя Унечи ждёт суд за причинение смертельных травм сожительнице

Жителя Унечи ждёт суд за истязание сожительницы и причинение ей смертельных травм. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об истязании и причинение смертельных травм. Приговор выслушает 55-летний житель города Унеча.

По версии правоохранителей, с июня 2019 года по август 2023 года мужчина в своём доме на улице Володарского систематически избивал свою 31-летнюю сожительницу. В в ноябре 2023 года после очередной ссоры фигурант нанёс ей смертельные травмы.