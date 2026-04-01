Жителя Выгоничского района суд отправил в колонию за нападение на полицейского

2026, 01 апреля 16:31

Жителя Выгоничского района суд отправил в колонию за нападение на полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района города Брянска рассмотрел уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. На скамье подсудимых оказался 31-летний житель Выгоничского района.

21 мая 2025 года фигурант находился вместе со своим знакомым на площади Карла Маркса в Советском районе областного центра. Он стал выражать недовольство действиями сотрудника полиции, который пресекал противоправное поведение его приятель. А затем обвиняемый напал на стража порядка и нанес ему несколько ударов по голове и рукам. Здоровью правоохранителя был причинён вред средней тяжести.

Суд приговорил виновного к году лишения свободы в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу