2026, 01 апреля 16:31
Жителя Выгоничского района суд отправил в колонию за нападение на полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Советского района города Брянска рассмотрел уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. На скамье подсудимых оказался 31-летний житель Выгоничского района.

21 мая 2025 года фигурант находился вместе со своим знакомым на площади Карла Маркса в Советском районе областного центра. Он стал выражать недовольство действиями сотрудника полиции, который пресекал противоправное поведение его приятель. А затем обвиняемый напал на стража порядка и нанес ему несколько ударов по голове и рукам. Здоровью правоохранителя был причинён вред средней тяжести.

Суд приговорил виновного к году лишения свободы в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу

Читайте также

Сотрудник предприятия погиб при атаке беспилотников в Севске накануне
05 апреля 09:10
Сотрудник предприятия погиб при атаке беспилотников в Севске накануне
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне
04 апреля 14:59
Водитель погиб в ДТП на брянской трассе накануне
Брянца ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков
04 апреля 12:26
Брянца ждёт суд за покушение на сбыт наркотиков

