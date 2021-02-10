Жителю Брянска грозит 5 лет тюрьмы за ненависть к полиции

Мужчина угрожал правоохранителям взрывом гранаты.

В Брянске задержали 56-летнего мужчину, грозившего полицейским расправой.

Как сообщает региональное УМВД, вечером 5 февраля на служебные телефоны УМВД России по Брянской области поступили звонки от агрессивно настроенного мужчины, который угрожал взрывом гранаты.

Сотрудники УМВД и УФСБ России по Брянской области оперативно установили личность злоумышленника и вскоре его задержали. Им оказался 56-летний житель Бежицкого района. В его квартире взрывоопасных предметов найти не удалось.

Свои звонки с угрозами житель Бежицы объяснил неприязненным отношением к сотрудникам правоохранительных органов. Ему грозит штраф в размере до 700 тысяч рублей либо до пяти лет заключения.