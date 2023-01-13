Жителю Суземки предъявили обвинение в убийстве приятеля
Брянские следователи предъявили обвинение в убийстве жителю Суземки и отправили его в СИЗО.
В региональном следственном комитете сообщили подробности убийства, которое произошло 9 января в посёлке Суземка.
По версии следствия, 43-летний житель населенного пункта пил у себя дома вместе с новым знакомым. Во время ссоры он воткнул гостю в грудь кухонный нож и продолжил пить. Только спустя пару часов хозяин обратил, что знакомый не подает признаков жизни и вызвал «скорую медицинскую помощь». Медики констатировала смерть мужчины.
Следователи предъявили подозреваемому обвинение. Суд отправил его в СИЗО.
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