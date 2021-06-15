Живодеры растерзали бездомного пса в Брянске

Зоозащитники намерены привлечь их к ответственности.

Живодеры жестоко расправились с бездомной собакой, жившей во дворе дома № 8 по улице Абашева в Володарском районе. Об этом в соцсетях рассказали зоозащитники.

«Мужчина, ориентировочно, проживающий по адресу: улица Абашева, 8, в сговоре с еще двумя сообщниками жестоко убили и сняли на камеру издевательства над псом Чернышом, который проживал во дворе. Этот «человек» подозвал местного волонтера и с ухмылкой показал на своем телефоне видео. Пес был добрейший, но, как всегда, находятся те, которые думают, что опаснее псы, а не жестокость людей, бездействие власти в решении соответствующих вопросов. По статистике серийные убийцы, маньяки начинали свою «деятельность» именно с издевательств над беззащитными животными, поэтому таким фактам необходимо уделять особое внимание», – рассказали в группе помощи бездомным животным «Подари надежду».

Группа волонтеров намерена написать заявление в полицию для привлечения виновных к ответственности.