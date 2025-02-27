Жуткая автокатастрофа в Навлинском районе: спустя годы пострадавшие продолжают искать справедливость

Драматическая история, произошедшая летним вечером 2021 года на дороге между Пролысово и Алёшенкой, до сих пор не находит своего разрешения – выяснили журналисты «Новостей Брянска». Напомним – летним вечером молодая пара, Иван и Лидия, возвращаясь от родителей, попала в настоящий дорожный кошмар — под их автомобилем буквально разверзлась земля.

После сильного урагана супруги выехали домой около 21:00. Преодолев участок с поваленными деревьями, они внезапно почувствовали, как асфальт уходит из-под колёс. Машину затянуло в образовавшуюся воронку, салон начал заполняться водой. Чудом выбравшись из тонущего автомобиля, Лидия получила серьёзные травмы ног, а Иван — перелом бедра и рёбер с повреждением лёгких.

Последствия аварии оказались катастрофическими не только для здоровья пострадавших. Иван, работавший водителем, теперь не может длительное время находиться за рулём. Автомобиль восстановлению не подлежит, а компенсации семья так и не дождалась.

Судебные разбирательства по делу затягиваются: несмотря на неоднократные обращения пострадавших в различные инстанции, точка в этой истории до сих пор не поставлена. Ясно одно: пострадавшие по-прежнему отказываются принимать версию о том, что во всём виновата только непогода.