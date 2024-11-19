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10 беспилотников уничтожили военные вечером на Брянщиной

2024, 19 ноября 07:39 Лента новостей
10 беспилотников уничтожили военные вечером на Брянщиной
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10 беспилотников уничтожили военные вечером в понедельник на Брянщиной. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Накануне вечером военнослужащие Министерства обороны России пресекли очередную массированную атаку ВСУ на Брянскую область. Над регионом за час обнаружили десять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны. 

«Пострадавших и разрушений нет. Работают  оперативные и экстренные службы», – уточнил Александр Богомаз.

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