10 пьяных водителей водитель задержали инспекторы в Брянске
10 пьяных водителей водитель задержали инспекторы в Брянске за три дня. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД за три пресекли 10 фактов управления транспортом водителями с признаками опьянения. Четверо водителей признались, то сели за руль после употребления алкоголя. Ещё четверо отказались проходить медицинское освидетельствование.
А автомобилистов нарушили закон повторно. Они уже были лишены прав за нетрезвое вождение.
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