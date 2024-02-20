10 пьяных водителей водитель задержали инспекторы в Брянске за три дня. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД за три пресекли 10 фактов управления транспортом водителями с признаками опьянения. Четверо водителей признались, то сели за руль после употребления алкоголя. Ещё четверо отказались проходить медицинское освидетельствование.

А автомобилистов нарушили закон повторно. Они уже были лишены прав за нетрезвое вождение.