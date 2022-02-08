100% брянских малышей обеспечены местами в детских садах

В прошлом году появилось 595 мест.

В Брянской области 100% детей от трёх до семи лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях. В яслях также есть места для всех нуждающихся малышей до трёх лет. Об этом сообщили на заседании комитета областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ.

В прошлом году открыли два детсада в Брянске и пристройка к действующему учреждению в Кокино Выгоничского района на 595 мест.

А в этом году к открытию готовится сад на 75 мест в посёлке Суземка. А в Почепе завершается строительство учреждения для малышей на 200 мест.